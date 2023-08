Migrants : la Tunisie dénonce des mensonges, des rumeurs et des campagnes tendancieuses

La Tunisie a réitéré son rejet catégorique des mensonges et des rumeurs qui ont pris la forme de campagnes tendancieuses de parties cherchant à envenimer la situation, à dissimuler les efforts déployés par l’État tunisien pour assurer la protection et la prise en charge des migrants en situation irrégulière et à tenter de nuire à son image et intérêts.

C’est ce qu’indique un communiqué de presse publié vendredi 3 août 2023 par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger en réponse aux informations et déclarations d’organisations internationales et de plusieurs médias sur la gestion par les autorités tunisiennes de l’augmentation sans précédent des flux des migrants en situation irrégulière.

Le ministère a souligné l’engagement de la Tunisie à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses frontières terrestres et maritimes et empêcher toute tentative de les franchir illégalement.

Elle a rappelé que la Tunisie ne sera pas un pays de transit ou d’établissement pour les migrants irréguliers, tout en respectant toutes les conventions, instruments et chartes internationaux et régionaux régissant la migration, ainsi que les règles du droit international humanitaire.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné la volonté des autorités tunisiennes de bien traiter les migrants et de répondre aux abus individuels qui pourraient survenir.

Il a déclaré que l’État tunisien, avec l’aide du Croissant-Rouge tunisien, n’avait ménagé aucun effort pour s’assurer que ces migrants avaient tous leurs besoins de base satisfaits, qu’ils recevaient les soins médicaux nécessaires et qu’ils pouvaient communiquer avec leurs familles dans leur pays d’origine.

Il a rappelé l’appel lancé par la Tunisie aux agences compétentes des Nations unies pour qu’elles assument leur rôle en toute responsabilité dans l’assistance et la satisfaction des besoins fondamentaux face à cet afflux sans précédent de migrants, et pas seulement à publier des déclarations exprimant «leur volonté d’aider les autorités tunisiennes à trouver des solutions humanitaires aux souffrances des migrants en situation irrégulière».

Il a souligné que la Tunisie a réitéré son appel pour que la question de la migration irrégulière et les défis qu’elle pose soient traités comme un phénomène transfrontalier dans une approche collective et globale. Tout en réitérant son appel à éviter les inexactitudes et les rumeurs et l’exploitation de la situation de ces personnes déplacées, victimes des réseaux criminels organisés et de la traite des êtres humains, à des fins connues, et à mobiliser les efforts internationaux pour lutter contre ces organisations criminelles.

D’après Tap.