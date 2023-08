Tunisie : Balti au Festival international de Dougga le 6 août 2023

Le chanteur, rappeur et producteur tunisien Mohamed Salah Balti est attendu au Festival international de Dougga le 6 août 2023.

Balti, le rappeur qui a su se réinventer au fil du temps en proposant un style musical distinctif qui a séduit un public de plus en plus large, sera parmi nous le 6 août au Festival International de Dougga.

Balti, de son vrai nom Mohamed Salah Balti, est un rappeur, chanteur et producteur tunisien né le 10 avril 1980 à Sfax, en Tunisie. C’est le rappeur le plus écouté et le mieux apprécié en Tunisie, dont le succès n’a fait que grandir depuis ses débuts il y a plus de dix ans.

Il a commencé sa carrière musicale dans les années 2000 et est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers du rap tunisien. Ses chansons traitent de divers sujets tels que les problèmes sociaux, politiques et économiques en Tunisie. Balti a su s’imposer sur la scène musicale tunisienne et internationale grâce à son style unique et son engagement dans ses textes.

ℹ Infos Pratiques:

🎫 Point de vente: Siège de l’Association du Festival International de Dougga – Complexe Sportif Teboursouk

Les Tickets sont disponibles en Ligne : https://teskerti.tn/evenement/balti

🏷 Prix du ticket: 20 DT

📞 Infoline: 58 348 551