Naufrage au large de Lampedusa de deux barques de migrants parties de Sfax

Deux naufrages ont eu lieu dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 août 2023, au large de l’île italienne de Lampedusa. Les barques sont parties de Sfax, en Tunisie. On compte 57 survivants, 2 corps repêchés (une femme et un enfant) et 30 disparus.

Après le débarquement sur l’île, hier en fin de soirée, de 57 migrants et de deux corps (une femme et un enfant) repêchés par des patrouilleurs des garde-côtes, les médiateurs de l’Organisation internationale de la migration (OIM), après avoir entendu les rescapés, sont parvenus à reconstituer que le naufrage des deux barques.

La première barque avait 48 migrants à bord, dont 45 ont été secourus. Selon leurs récits, il y aurait 3 disparus.

Sur la deuxième barque, il y avait 42 migrants, dont 14 ont été récupérés. Une trentaine devrait manquer à l’appel.

La première barque avec 48 personnes, partie de Sfax en Tunisie, aurait coulé quelques heures avant que les garde-côtes n’interceptent les personnes en mer à environ 23 milles au sud-ouest de Lampedusa. Les rescapés parlent de trois disparus : une femme et deux hommes.

Les 14 rescapés de la deuxième barque, partie elle aussi de Sfax, jeudi dernier, ont parlé d’un départ avec 42 candidats à la migration. Il y aurait, par conséquent, 28 autres personnes disparues.

Les enquêteurs de la brigade mobile de la préfecture de police d’Agrigente tenteront aujourd’hui d’entendre à nouveau les survivants, 47 hommes et 10 femmes, tous sous le choc, pour tenter de reconstituer ce qui s’est passé.

Dans la nuit, après le débarquement des 57 naufragés et des deux corps à la jetée de Favarolo, les corps de l’enfant d’un an et demi et de la femme, tous deux Ivoiriens, ont été transférés à la morgue du cimetière de la Cala Pisana.

Les conditions de mer dans le détroit de Sicile, en raison du fort vent mistral, sont dures.

Hier une petite embarcation avec une vingtaine de migrants s’est écrasée sur la falaise du Ponente, une crête rocheuse de plus de cent mètres de haut, et les naufragés ont échoué sur les rochers car les patrouilleurs des garde-côtes n’ont pas pu les récupérer en raison de la mer agitée.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.