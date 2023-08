Tunisie : dix corps de migrants repêchés en 24 heures au large de Sfax

Les flux de barques de migrants irréguliers entre les côtes tunisiennes et italiennes se poursuivent et s’intensifient, avec son cortège funèbre de naufrages et de morts.

Des unités des garde-côtes tunisiens ont ainsi récupéré dix corps au large de Louata, à Sfax, au cours des dernières 48 heures, a annoncé dimanche 6 juillet 2023 la direction générale de la garde nationale, dans un communiqué, ajoutant qu’une coordination a été effectuée avec le parquet de Sfax, qui a ordonné que les mesures nécessaires soient prises pour l’identification médico-légale.