Ningxia Performing Arts Group à découvrir le 9 août au Festival de Carthage

Fondée en mai 2011, Ningxia Performing Arts Group Co., Ltd. est une société artistique qui adhère aux valeurs traditionnelles tout en adoptant l’innovation, s’efforçant de faire avancer la culture chinoise. Une centaine de productions scéniques de haute qualité qui mettent en valeur les valeurs dominantes et diffusent une énergie positive ont été créées, par cette troupe.

Le Ningxia est une belle région chinoise qui possède à la fois les paysages majestueux du nord de la Chine et la beauté élégante du sud de la Chine. La musique est riche des caractéristiques mélodiques uniques du Ningxia, avec des airs magnifiques et puissants qui dépeignent l’esprit entreprenant des Hui et des Han dans leurs efforts pour construire une belle maison.

Plusieurs tableaux composeront cette œuvre qui sera donnée à Carthage grâce au soutien de l’ambassade de la République Populaire de Chine à Tunis. Elle comporte du chant, de la danse, de l’acrobatie, du cirque, des performances de contorsion qui présentent les mouvements magnifiques, flexibles et extraordinaires du corps humain qui transcendent les limites physiques et célèbrent la valeur de la vie humaine et allie force et esthétique dans un affichage captivant qui offre un plaisir rafraîchissant.

Le jonglage avec chapeau de paille ou avec balle hypnotisera le public avec ses routines complexes et rapides. Au fur et à mesure que le niveau de difficulté augmente, l’excitation du public s’intensifie beaucoup, serrant les poings et encourageant les interprètes.

De la danse à profusion aussi avec les gracieuses et charmantes filles Hui sont comme des gouttelettes d’eau scintillantes, parfaitement épanouies avec la nature. Cette danse évoque un sentiment de nostalgie pour leur ville natale, attendant le baptême du clair de lune.

