Tunisie : l’IFC finance une étude sur le transport du phosphate hydraulique

La production du phosphate en Tunisie peine à retrouver son niveau de 2010 et le transport de ce minerai des zones d’extraction vers celles de transformation, par trains ou par camions, a toujours posé problème. Le transport hydraulique des matériaux solides pourrait-il constituer la solution en contournant les obstacles et en raccourcissant les distances ?

C’est dans le contexte de cette réflexion que la Société des Phosphates de Gafsa (CPG) et la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, ont signé lundi 7 août 2023 un accord pour financer, à travers un don de 7 millions de dinars, l’étude d’un projet intégré de transport par pipelines du phosphate commercial.

Le projet vise à assurer un approvisionnement régulier en phosphate commercial des usines de CPG et en eau industrielle des laveries actuelles et futures de l’entreprise, a indiqué le ministère de l’Economie et du Plan dans un communiqué.

Il comprend également un réseau de pipelines pour transporter le phosphate du site d’extraction de Métlaoui, dans l’arrière-pays, vers les usines de CPG à Gabès et Skhira, sur la côte, avec une capacité d’approvisionnement annuelle de près de 10 millions de tonnes de phosphate commercial.

Le projet comprend également la construction d’une station de dessalement d’eau de mer et de canaux pour acheminer l’eau de la région de Skhira vers les laveries CPG du bassin minier, d’une capacité de production d’environ 100 000 mètres cubes d’eau par jour.

Dans le cadre du même projet, une centrale photovoltaïque d’une capacité de production de près de 30 mégawatts sera installée pour alimenter l’ensemble des composants du projet.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, a souligné l’importance de ce projet dont le coût est estimé à environ 1,1 milliard de dinars. Il a ajouté que ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du plan quinquennal 2023-2027, aura des impacts économiques, environnementaux et sociaux positifs.

Le PDG de CPG, Ridha Chalghoum, a souligné l’aspect stratégique du projet de transport intégré de phosphate liquide, qui fait partie des mesures adoptées lors de la réunion du Conseil national de sécurité le 26 avril. Ces mesures visent à dynamiser le secteur des phosphates, compte tenu de sa contribution majeure au développement économique et social de la Tunisie.

I. B. (avec Tap).