Décès de Amine Cherif : la nature perd un ami dévoué

Le professeur universitaire et militant écologiste Mohamed Amine Cherif vient de nous quitter. Son enterrement aura lieu aujourd’hui, mercredi 9 août 2023, à 16 heures à la Chebba (Mahdia).

Professeur agrégé de géographie, chercheur en biogéographie, membre fondateur de l’association Horizon pour le développement durable dans la région forestière de Ain Draham ainsi que l’association Saf Saf pour le développement durable dans la région de l’Ariana, le défunt militait pour redonner à l’Ariana sa splendeur de ville jardin, et la réconcilier avec ses origines andalous mauresques.

Le défunt avait collaboré à la production du court métrage documentaire ‘‘De la forêt au béton : l’agonie du Parc Ennahli / Ariana’’ réalisé en mai 2018 par Roots TV. Il y dénonçait d’avides spéculateurs immobiliers, soutenus par une administration corrompue, qui construisent au nord de la cité Ennassr des bâtiments haut standing sur la zone naturelle protégée de la forêt du parc Ennahli. Il y expliquait les dégâts provoqués par les aménagements effectués par lesdits promoteurs : érosion du sol, conséquences désastreuses sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, atteintes à l’écosystème déjà défavorisé par la pollution…

Amine, qui a toujours milité au sein de la société civile, a figuré sur la liste Al Afdhal à l’Ariana pour les législatives de 2019.

«Adieu mon cher et jeune camarade Amine Cherif, amoureux du pays, de la vie et de la nature ! Un être si gentil, si adorable, si serviable, si généreux et un homme d’une grande valeur parti si jeune… Je n’arrive pas à y croire. Un monde injuste qui voit partir les meilleurs ! Que dire de l’immense douleur de sa femme, de ses enfants, de ses parents, de ses proches ?», écrit son ami Jounaidi Abdeljaoued dans un post Facebook.

I. B.