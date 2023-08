Concertation tuniso-allemande sur la démocratie, l’État de droit, et les questions de migration

Les questions liées à la migration et les défis qu’elle pose, ainsi que la coopération économique et financière tuniso-allemande et les perspectives de son développement, ont été au centre d’une rencontre entre le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mounir Ben Rejiba, et la ministre adjointe allemande aux Affaires étrangères Katja Keul.

Le Centre d’information du ministère allemand des Affaires étrangères avait annoncé que la responsable allemande allait discuter avec ses hôtes tunisiens «des développements dans les domaines de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des questions de migration».

En plus des rencontres avec les responsables tunisiens, la ministre adjointe devrait visiter des logements gérés par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et s’entretenir avec des réfugiés et des migrants.

Dans une déclaration avant son départ pour Tunis, Katja Keul avait indiqué que «la Tunisie est un voisin immédiat de l’Union européenne – Tunis et la Sicile ne sont pas beaucoup plus éloignées que Berlin et Hambourg. Depuis la révolution de 2011, l’Allemagne a soutenu étroitement le peuple tunisien dans ses efforts pour la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Lorsque les prix des denrées alimentaires ont explosé en Tunisie l’année dernière à la suite de la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, nous avons apporté une aide rapide et efficace», a-t-elle rappelé.

Des développements préoccupants

Cependant, a-t-elle ajouté, «nous considérons certains développements en Tunisie comme une source de préoccupation. Depuis février, un nombre croissant de politiciens de l’opposition, de professionnels des médias et de militants de la société civile ont été arrêtés. Ces voix critiques ne doivent pas être contraintes à se taire en Tunisie. Je me réjouis donc particulièrement des entretiens que j’aurai avec les représentants de la société civile tunisienne lors de ma visite». Et de poursuivre : «Les derniers rapports sur la situation des réfugiés et des migrants en Tunisie sont choquants. Pour le gouvernement allemand, il ne fait aucun doute que la coopération bilatérale et européenne avec la Tunisie dans le domaine de la migration est liée au respect des normes humanitaires et des droits de l’homme des réfugiés et des migrants. Il est important pour moi d’avoir une image plus claire de la situation des réfugiés et des migrants en leur parlant en personne. Parmi tous les débats politiques, il ne faut pas oublier l’humain qui est au cœur de ceux-ci».

Dans un communiqué publié mercredi soir, 9 août 2023, le ministère tunisien des Affaires étrangères a indiqué que le secrétaire d’Etat Rejiba a rappelé au responsable allemand l’évolution du processus politique en Tunisie, qui vise à «établir une démocratie véritable et durable au service des citoyens, en réponse aux demandes des Tunisiens et sur la base de leur histoire et de leur vécu».

Dans ce contexte, Ben Rejiba a souligné que le principal défi auquel la Tunisie est aujourd’hui confrontée est économique.

Pour sa part, la responsable allemande a rappelé les relations historiques entre son pays et la Tunisie et a réitéré la volonté de l’Allemagne de travailler avec la Tunisie pour surmonter les défis économiques et sociaux actuels.

Katja Keul a évoqué la question de la migration, soulignant l’importance d’une approche consensuelle pour faire face à l’afflux massif de migrants.

Le responsable allemand, en visite en Tunisie du 8 au 11 août, a eu mercredi une séance de travail avec les membres du bureau de la commission des relations extérieures et de la coopération internationale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La réunion a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l’économie, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, des énergies renouvelables, ainsi que de l’intensification des programmes d’investissement et du renforcement de la coopération dans les domaines de la culture et du tourisme.

Renforcer la coopération parlementaire

Lors de la séance de travail de la responsable allemande avec les membres de la commission des relations extérieures et de la coopération internationale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), tenue mercredi, les députés ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Allemagne dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des énergies renouvelables, indique un communiqué publié par le parlement.

Les deux parties ont souligné l’importance des relations entre l’ARP et le Bundestag dans le cadre du renforcement de la coopération aux niveaux bilatéral et multipartite. La nécessité de donner un nouvel élan à ces relations parlementaires en multipliant les visites a été soulignée.

Les parlementaires ont passé en revue les récents changements politiques en Tunisie, soulignant le rôle joué par le parlement dans la construction de la nouvelle république et le respect des principes de la démocratie et des droits de l’homme.

Ils ont également évoqué les difficultés économiques et sociales auxquelles est confrontée la Tunisie et souligné le soutien apporté par certains pays, notamment l’Allemagne.

La ministre d’Etat allemande s’est félicitée des excellentes relations entre les deux pays et a réitéré la volonté de l’Allemagne de soutenir les efforts de la Tunisie vers la relance économique et le développement durable. Elle a évoqué le volume élevé des investissements allemands et le nombre d’entreprises allemandes en Tunisie. Et réaffirmé l’importance du partenariat entre la Tunisie et l’Union européenne qui, selon elle, ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux parties dans divers domaines, dont la lutte contre l’immigration irrégulière.

Le défi de la lutte contre les flux migratoires irréguliers nécessite une action collective basée sur la lutte contre les principales causes économiques, sociales et même climatiques de ce phénomène.

I. B. (avec Tap).