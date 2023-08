La Tunisie à l’honneur des 11e Trophées mondiaux du tourisme créatif

Après l’Allemagne et l’Italie, c’est au tour de la Tunisie d’être mise en avant lors de la 11e édition des Creative Tourism Awards, organisés par le Creative Tourism Network®.

Depuis plus de 10 ans, ces prix récompensent des entreprises, des projets et des destinations du monde entier qui misent sur le tourisme créatif pour répondre à la demande croissante des voyageurs désireux de découvrir les cultures locales de manière authentique, tout en créant une chaîne de valeur pour le territoire.

Qu’il s’agisse d’un village d’une centaine d’habitants ou d’une mégalopole, d’un écolodge ou d’un hôtel 5 étoiles, les Creative Tourism Awards mettent l’accent sur l’authenticité, la création de valeur et l’intérêt des promoteurs à impliquer les habitants et les touristes dans la cocréation de leurs expériences.

Véritables référents dans le secteur du tourisme durable, ils ont notamment distingué lors des précédentes éditions les villes de Boston (Etats-Unis) et de Kingston (Jamaïque), le ministère du Tourisme d’Indonésie ou encore la mairie de Medellín (Colombie).

L’invitation spéciale de la Tunisie pour cette nouvelle édition des trophées n’a rien d’anodin. En effet, la destination méditerranéenne, longtemps synonyme de tourisme balnéaire, revient en force sur le devant de la scène, en s’engageant sur la voie d’un tourisme durable visant à diversifier l’offre existante via la mise en valeur de son patrimoine naturel, culturel et immatériel.

La Tunisie se réinvente en misant notamment sur sa gastronomie et ses savoir-faire traditionnels, avec la volonté de remettre au centre l’humain et le partage.

La Route culinaire de Tunisie est l’un de ces axes thématiques, fruit de la collaboration entre différentes institutions, nationales et internationales*, qui aspire à convertir le patrimoine culinaire tunisien en expériences créatives pouvant attirer différents profils de touristes, tout au long de l’année, et sur l’ensemble du territoire.

Six produits phares ont été choisis, mettant en valeur six grandes régions : le fromage du nord-ouest, l’harissa du Cap Bon, l’huile d’olive du centre et du Dahar, le vin du nord, les dattes du sud-ouest et le poulpe de Kerkennah.

Plus de 150 porteurs de projets locaux – tous secteurs confondus : agriculteurs, artisans, maisons d’hôtes, restaurateurs, associations, agences de voyage, etc. – ont déjà manifesté leur intérêt pour devenir ambassadeurs de la Route Culinaire et travaillent à l’optimisation de leurs expériences, ce qui témoigne du potentiel de la Tunisie à se positionner parmi les destinations de référence pour le tourisme culinaire et créatif.

La Route culinaire de Tunisie est un projet développé au sein du programme «Promotion du tourisme durable» mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».

En misant sur un tourisme créatif et thématique, la Tunisie devient désormais la destination méditerranéenne à même de séduire les nouvelles générations de voyageurs, en quête d’authenticité et de valeurs humaines.

Creative Tourism Network® est un réseau international chargé de la mise en œuvre du volet «Tunisie Culinaire & Créative» de la Route culinaire de Tunisie.

C’est l’organisation officielle pour le développement du tourisme créatif au niveau mondial. Sa principale mission est l’accompagnement des destinations de tous types depuis l’identification de leurs ressources intangibles et leur ADN culturel, jusqu’à leur positionnement international sous le label Creative Friendly Destination, en passant par la formation des parties prenantes locales de différents secteurs, dans la ligne des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030. Le Creative Tourism Network® collabore avec l’Unesco, l’Organisation mondiale du tourisme, ainsi que des ministères dans le monde entier.

Communiqué.