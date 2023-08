Archéologie : découverte de 5 pièces en or au Tophet de Carthage

Au cours de fouilles effectuées au Tophet de Carthage, un groupe d’archéologues de l’Institut national du patrimoine (INP) a découvert cinq pièces de monnaie en or remontant au troisième siècle avant l’ère chrétienne.

Selon Imed Ben Jerbania, professeur d’archéologie et d’histoire, directeur de la programmation, de la coopération, de l’édition et de la formation à l’INP, les fouilles sont effectuées dans le cadre d’un projet pilote adopté par le ministère des Affaires culturelles depuis 2014.

Les pièces de monnaie découvertes reflètent la richesse de la civilisation carthaginoise au 3e siècle avant notre ère.

L’équipe ayant fait cette découverte est composée d’archéologues spécialisés dans cette époque qui ont également découvert des objets à caractère religieux, amphores contenant des os d’animaux et de bébés qui étaient des offrandes aux divinités, ainsi que des stèles.

Le tophet de Carthage, l’ancienne aire sacrée dédiée aux divinités phéniciennes Tanit et Baal, situé dans le quartier de Salammbô, est considéré parmi les plus importants vestiges de la Carthage punique qui, rappelons-le, avait été détruite et brûlée par les Romains au terme de la troisième guerre punique (149 av. J.-C.-146 av. J.-C.).

I. B.