Décès de l’économiste Daniel Cohen 

On ne le voyait plus analyser la conjoncture économique mondiale sur les plateaux télévisés français, qui faisaient souvent appel à sa science. On apprendra que Daniel Cohen luttait contre une maladie chronique qui a fini par le terrasser.

La triste nouvelle est tombée dimanche 20 août 2023. L’auteur de nombreux essais et fin analyste du capitalisme, né en 1953 à Tunis, est mort dimanche à Paris à l’âge de 70 ans.

Ce «chercheur brillant» et le «pédagogue hors pair», ancien président de l’Ecole d’économie de Paris, un pôle universitaire de recherche économique internationalement réputé, connu du grand public pour ses interventions dans les médias, savait rendre «les choses les plus compliquées accessibles», incarnant «un auteur de livre qui avait rencontré un très large public», a loué auprès de l’AFP Alexandre Wickham, directeur éditorial chez son éditeur Albin Michel.

«Daniel Cohen était un professeur. Un homme d’idéal et de transmission. De débats et d’engagement. Nous perdons un grand intellectuel, un économiste qui fit rayonner notre recherche française, un humaniste sincère» a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter.