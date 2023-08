Un député français appelle au retour à la voie démocratique en Tunisie

Le député français Aurélien Taché a rencontré avant-hier, samedi 19 août 2023, l’ancien président de la république tunisienne Moncef Marzouki à Paris.

Lors de cette discussion, le président Marzouki et le député écologiste du Val d’Oise, membre de la commission des affaires étrangères, «ont pu aborder la situation actuelle en Tunisie, l’arrestation des opposants politiques, le traitement des migrants et comment la France devrait réagir face à la dérive autoritaire et raciste», indique un communiqué publié à l’issue de la rencontre. Qui ajoute : «Depuis le début de l’été, on observe avec grande crainte la situation des migrants subsahariens en Tunisie, transportés dans le désert dans des conditions inhumaines et indignes.»

M. Taché a appelé à ce que la France et l’Union Européenne s’engagent «pour que la Tunisie retourne vers la voie des droits humains et de la démocratie.»