Après Carthage, Erkez Hip Hop sur la scène d’El Jem

Après le succès de leur spectacle sur la scène du Festival de Carthage, le 12 août, devant un amphithéâtre comble, le groupe Erkez Hip-Hop se produira à El Jem, le 28 août, avec en première partie Jloud, un groupe de mezoued tunisien.

Erkez Hip-Hop est un groupe représentatif de la scène musicale underground tunisienne

Le groupe, dirigé par les rappeurs Vipa, Massi et Tiga Black’na, aux côtés du chanteur Dali Chebil, est au service d’un projet musical révolutionnaire porté par le collectif Debo. Ces artistes créatifs fusionnent les genres musicaux pour créer une symphonie vibrante, mêlant diverses sources musicales : hip-hop, rap, jazz, rock et mézoued. Pour ses derniers spectacles, Erkez Hip-Hop a collaboré avec les arrangeurs Jihed Khemiri et Makrem Radhoini qui ont apporté une nouvelle dimension à leur musique. Le spectacle a également été rehaussé par une mise en scène spécifique, où les sonorités, les images, les mouvements et les rythmes créent une symbiose de sons, de formes et de couleurs.

I. B.