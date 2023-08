Vient de paraître : Encyclopédie de Musique et Musicologie publiée en Tunisie

La première ‘‘Encyclopédie de la musique et de la musicologie en Tunisie’’ vient d’être publiée par les éditions Sotumedias, réalisée par un groupe de musicologues sous la direction du professeur des universités et directeur de l’Institut de musique de Tunis, Samir Becha, avec une préface du musicologue, sémiologue et critique littéraire français Jean-Jacques Nattiez.

Cet ouvrage, qui traite des fondements théoriques et méthodologiques de la musique et de la musicologie en Tunisie au début du XXIe siècle, est une synthèse approfondie des phénomènes musicaux et des mondes sonores de diverses civilisations et époques, de l’histoire ancienne à l’histoire contemporaine du pays.

Dans une note de présentation du volume, Becha a déclaré que les nombreuses études musicologiques publiées au XXe et au début du XXIe siècle offrent désormais l’opportunité de rassembler des musicologues de différentes nationalités autour d’une série de questions qui méritent d’être étudiées avec plus d’investissement et de persévérance.

La publication de cette ‘‘Encyclopédie de la Musique et de la Musicologie en Tunisie : Fondements théoriques et méthodologiques’’ constitue un événement scientifique important, car elle a été rédigée par des musicologues réputés pour leur intérêt pour la recherche, ainsi que pour leur rigueur et leur engagement.

Les articles sont regroupés en trois domaines thématiques : «La musique d’un point de vue humaniste», «Histoire et étude des instruments de musique» et «Méthodes, méthodologies et analyses». Les auteurs ont abordé la plupart des sujets, notamment en relation avec les caractéristiques spécifiques de la musique tunisienne.

Cette Encyclopédie rassemble des auteurs de différents pays et disciplines, dont Nicolas Meeùs, Mohamed Zinelabidine, François Picard, Nidaa Abou Mrad, Mondher Ayari, Jean-Marc Chouvel, Anis Meddeb, François Delalande, Jann Pasler, Saifallah Ben Abderrazzek, Senda Khayati, Amine Zouari, Wael Samoud, Ikbal Hamzaoui, Fakher Hakima et Hamdi Makhlouf.

I. B.