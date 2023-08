Tunisie : L’AMT réclame la publication du mouvement judiciaire

L’Association des magistrats tunisiens (AMT) a dénoncé le retard de l’annonce du mouvement judiciaire et a appelé le président de la république Kaïs Saïed et le Conseil supérieur provisoire de la magistrature à le publier rapidement.

L’AMT qui a rappelé que le mouvement judiciaire n’avait pas non plus été annoncé l’année dernière, a dénoncé un dangereux précédent, en affirmant que plusieurs magistrats ont été privés de leur droit et que plusieurs postes sont restés vacants portant ainsi atteinte aux principes d’une justice indépendante ainsi qu’aux intérêts des justiciables.

La même source a souligné l’absence d’informations et de communication à ce propos, tout en mettant en garde contre le manque de transparence sur le mouvement judiciaire, et en appelant le Conseil provisoire de la magistrature à expliquer les raisons de ce retard pour la 2e année consécutive.

L’Association des magistrats a de ce fait appelé le président de la république et le CSM provisoire à accélérer la publication du mouvement judiciaire et à y inclure, par ailleurs, les juges révoqués pour qui le tribunal administratif avait décidé de suspendre la révocation.

Y. N.