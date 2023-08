La Tunisie peut-elle éviter la banqueroute ?

Le pays qui a lancé le Printemps arabe en 2011 est depuis confronté à un ralentissement économique, un déficit commercial et une dette publique croissante. Douze pays risqueraient de faire faillite ou de ne pas honorer leurs dettes, notamment l’Égypte et la Tunisie au Moyen-Orient.

Par Walid Abuhelal *

Selon des données récentes, l’économie tunisienne est confrontée à des problèmes chroniques, à commencer par la dette publique, qui a atteint plus de 80% du revenu national tunisien ou du PIB – elle était inférieure à 40 pour cent en 2010, juste avant le printemps arabe.

En outre, le déficit du compte courant (balance commerciale) a grimpé jusqu’à 15% du PIB alors que les prix des biens importés, comme les produits de base et les sources d’énergie, ont fortement augmenté au cours des 18 derniers mois, en raison de l’inflation mondiale et des effets de la guerre en cours entre la Russie et l’Ukraine.

Ensemble, ces évolutions ont fait grimper l’inflation dans le pays à un chiffre record qui a dépassé 10% de janvier à avril de cette année.

Compte tenu des difficultés auxquelles l’économie tunisienne est confrontée, il convient d’examiner s’il existe une opportunité d’éviter le défaut de paiement.

Politiques populistes et déclin de la croissance

En 2011, une grande partie du monde a observé avec une grande admiration le peuple tunisien, pionnier des révolutions du Printemps arabe. Mais les bouleversements politiques dans le pays ont été suivis d’un ralentissement économique qui a ensuite été exacerbé par l’impact de la pandémie de Covid-19.

La faiblesse des investissements a entraîné un déclin de la croissance économique ou de la production, entraînant une baisse de la création d’emplois. Face à ces défis, et pour maintenir l’ordre et la sécurité, le gouvernement a mis en œuvre des politiques populistes telles que l’augmentation des subventions aux carburants et aux produits de base.

Sous la pression du puissant syndicat tunisien, les gouvernements créaient des emplois dans le secteur public sans véritable plan pour remédier aux distorsions de l’économie.

Cette manière à courte vue de gérer l’économie, ainsi que les conflits politiques qui ne font que s’aggraver depuis 2021 après que le président Kaïs Saïed s’est accordé des pouvoirs extraordinaires, semblent avoir précipité le pays vers l’échec économique.

Au niveau de la balance commerciale, la Tunisie est un importateur net, ce qui signifie que ses importations sont supérieures à ses exportations. Alors que les taux d’inflation augmentaient à l’échelle mondiale, ce déficit a doublé au cours des 12 derniers mois pour atteindre environ 1,9 milliard de dollars, soit le même montant que la proposition de sauvetage du FMI, qui a été rejetée par le président tunisien.

Dans son discours du 5 avril dernier, Saïed a déclaré qu’il n’acceptait pas «les diktats» du FMI. Son rejet de la proposition vient en grande partie de sa réticence à réduire les subventions aux carburants et aux produits de base, ainsi que la masse salariale du secteur public, bien que son équipe de technocrates ait déclaré qu’il n’y avait pas d’autre choix que d’aller de l’avant avec l’accord de prêt du FMI.

Alors que les responsables du pays affirment que les Tunisiens doivent «compter sur eux-mêmes», ce noble objectif n’est malheureusement pas réalisable à court terme. Ils pourraient envisager certaines options comme l’aide de l’Algérie et/ou de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), mais même cela ne résoudrait pas l’ensemble du problème de financement en Tunisie.

Il convient de souligner que le prêt du FMI est considéré comme un feu vert donné aux donateurs et prêteurs internationaux de l’Union européenne et des États arabes du Golfe pour aider davantage l’économie tunisienne. En fait, le projet actuel d’accord du FMI encourage la communauté internationale à apporter un soutien financier plus large à la Tunisie, indispensable en 2023-2024 selon Fitch, l’agence de notation qui a abaissé la note de la Tunisie à CCC, ce qui est une étape avant un défaut de paiement.

Une voie à suivre

En résumé, la masse salariale élevée de la fonction publique tunisienne et les subventions généreuses, ainsi que des facteurs secondaires, ont conduit à un déficit budgétaire général important. À cela s’ajoute un important déficit de la balance commerciale, les importations du pays dépassant ses exportations.

Dans son plan de financement, le gouvernement tunisien a déclaré avoir besoin de plus de 5 milliards de dollars provenant de parties extérieures pour 2023-2024 pour réduire le déficit de la balance commerciale, compléter la réserve de la banque centrale et financer les importations de produits alimentaires et de carburant.

Le plan est également censé couvrir des versements échelonnés totalisant 1,5 milliard de dollars à l’UE sur un prêt qui arriverait à échéance en 2023-2024. Il appelle également à une augmentation des financements locaux en dinar tunisien (TND), nécessaires pour couvrir les déficits du budget gouvernemental.

Dans l’immédiat, il n’y a pas d’autre alternative que de parvenir à un règlement avec le FMI. Cet accord ouvrira la voie à un plan de sauvetage international, auquel l’UE et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devraient contribuer. En fin de compte, le gouvernement tunisien doit reconnaître que les prêteurs suivent généralement l’exemple du FMI, en approuvant ce que l’agence approuve. C’est le même critère que les pays du CCG ont également appliqué à l’Égypte.

À long terme, de nombreuses mesures seront nécessaires pour redresser l’économie : lutter contre la corruption et restaurer et renforcer la démocratie et la transparence sont essentiels pour redresser la situation.

Il faut mettre un terme à l’État rentier dans la gestion de l’économie, car il ne peut pas fonctionner dans le cas de la Tunisie en raison de ses faibles ressources. Cela implique de corriger les déséquilibres du système de subventions gouvernementales pour les matières premières et les carburants et de réduire la masse salariale publique tout en garantissant que le soutien atteigne les classes vulnérables et méritantes.

La réforme des lois sur les investissements, l’élimination de la bureaucratie, l’amélioration de la sécurité et la réforme du secteur du tourisme, qui représente 7% de l’économie, contribueront davantage à réduire le déficit de la balance des paiements.

Le gouvernement doit également soutenir le rôle du secteur privé dans le développement agricole et industriel, car il peut constituer l’une des solutions clés pour réformer le déficit de la balance des paiements et, par conséquent, augmenter les réserves de devises étrangères dans les coffres-forts de la banque centrale.

Traduit de l’anglais.

Source: Middle East Eye.

* Economiste et chercheur en affaires économiques arabes.