SNJT : «Les autorités n’ont pas respecté leurs engagements envers Shems FM»

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a tiré la sonnette d’alarme quant à la situation de la radio Shems FM, tout en appelant les autorités, et à leur tête la présidence de la république, à assumer leurs responsabilités pour sauver ce media qui traverse une crise sans précédent.

Dans un communiqué publié ce jeudi 31 aoput 2023, le SNJT a dénoncé le mutisme et le laxisme des autorités face à la situation à Shems FM, media confisquée par l’Etat à hauteur de 90% et affirme que la radio fait face depuis quelques jours à des interruptions de diffusion, à cause des difficultés techniques nécessitant une mobilisation financière, que Shems FM ne peut assumer.

Estimant que les problèmes auxquels la radio fait face menace sa pérennité, le SNJT a appelé les autorités à tenir leurs promesses pour sauver ce media en rappelant que les journalistes et les employés de la radio n’ont pas perçu leurs salaires depuis depuis deux mois.

Le Synidcat à de ce fait réclamé le paiement des salaires des employés et a également appelé la Commission de gestion des biens confisqués à assumer ses responsabilités quant à la pérennité de la radio jusqu’à ce que le pouvoir judiciaire se prononce et trouve une solution définitive permettant de régler la situation de Shems FM..

Y. N.