Zied El-Heni et «l’honneur bafoué» de la justice tunisienne

Commentant le dernier mouvement judicaire dans L’émission impossible, sur IFM aujourd’hui, jeudi 31 août 2023, l’analyste politique Zied El-Heni a estimé que ce mouvement est venu renforcer la mainmise du pouvoir exécutif sur l‘institution judiciaire.

«Ce mouvement porte atteinte à l’honneur de la justice et à l’indépendance de ses décisions. Il est venu aussi sanctionner les magistrats réfractaires», a-t-il souligné, ajoutant que les juges qui militent pour l’indépendance de leur corps et qui représentent un obstacle devant la subordination de l’institution judiciaire, comme Raoudha Karafi, Imen Labidi ou Afif Jaïdi, ont été dispersés dans les régions.

Zied El-Heni a rappelé, dans ce contexte, la révocation abusive de nombreux magistrats par décret présidentiel et sans aucune justification légale, et lorsque le tribunal administratif a émis des jugements qui sont favorables à 49 juges révoqués, Kaïs Saïed et la ministre de la Justice Leïla Jaffel ont refusé de les appliquer.

Ces juges n’ont d’ailleurs pas été rétablis dans leurs droits à la faveur du dernier mouvement judiciaire.

I. B.