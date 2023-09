Dorra Fourti : «Le rap est l’expression de l’époque mais ce n’est pas pour moi»

La chanteuse Dorra Fourti n’écarte pas la possibilité de travailler pour la radio ou la télévision, mais elle aimerait bien présenter une émission personnelle, qui soit artistique ou même sociale, et ne pas se contenter d’être chroniqueuse dans l’émission d’un autre. (Photo: Dorra Fourti, le 13 août dernier à Hammamet).

Intervenant dans l’émission « Corniche Weekend’’ sur Mosaïque FM, samedi 2 septembre 2023, Dorra Fourti a déploré la situation de l’art et de la culture en Tunisie. «Je pensais que la situation allait s’améliorer après la révolution, mais elle est restée telle quelle, si elle ne s’est pas détériorée», a-t-elle déclaré, ajoutant que «l’artiste en Tunisie souffre dans tous les domaines sans exception.»

«Si cette marginalisation de l’artiste était un phénomène conjoncturel, elle aurait duré quelques années et des changements auraient eu lieu. Mais la poursuite de cette marginalisation prouve qu’elle est le fruit d’une politique délibérée», a expliqué la chanteuse, qui n’a pas cru devoir désigner du doigt les responsables de cette situation.

Interrogée sur la participation des artistes tunisiens aux festivals d’été, qui était tout de même assez remarquable, elle a estimé qu’«il est difficile de satisfaire tout le monde, mais les festivals pourraient, en revanche, se poursuivre tout au long de l’année et ne pas se contenter d’un certain nombre de spectacles durant l’été, d’autant que le climat en Tunisie s’y prête».

Parlant de la demande du public, Dorra Fourti a déclaré qu’elle ne choisit pas ses chansons selon les désirs du public, mais selon la qualité des paroles et des compositions. Et concernant le rap, elle a admis que «ce genre musical est très prisé par une catégorie des jeunes. C’est l’expression de l’époque et il est normal qu’elle atteigne les gens plus que les genres classiques». Et si elle n’est pas par principe opposée à présenter une chanson en duo avec un chanteur rap, elle tient à ce que le sujet de la chanson soit en harmonie avec ce qu’elle a habitué le public à entendre de sa part.

I. B.