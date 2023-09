Tunisie : recommandations de la société civile pour faciliter le processus électoral

Les organisations et associations concernées par les élections ont présenté une série de recommandations à tous les acteurs du système électoral, à commencer par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 5 septembre 2023 par ces organisations à Tunis, Hamza Omar, analyste politique au Centre Carter, a déclaré que «ces recommandations, élaborées sur une période de trois mois en collaboration avec le Centre Carter et avec la participation de un groupe d’experts, peut être adoptée à long terme pour des réformes électorales». Ces recommandations s’adressent à toutes les parties prenantes du processus électoral, notamment l’Isie, a-t-il ajouté.

Hamza Omar a également noté qu’il a été recommandé à l’Isie d’intensifier les campagnes de sensibilisation des électeurs, notamment en mettant en place des programmes conjoints avec les ministères concernés, les organisations de la société civile et les médias, outre la mise à jour du fichier électoral.

Il a également appelé à un contrôle plus strict des campagnes électorales pour remédier à toute forme d’irrégularité, et à la création d’une application conjointe entre la commission et le juge électoral pour faciliter l’accès aux données relatives aux litiges.

Quant aux recommandations adressées à l’ARP, Hamza Omar a expliqué qu’elles portent sur l’amélioration du cadre juridique. Elles s’articulent autour de trois domaines principaux : le respect des normes internationales en matière d’élections et de représentation politique des jeunes, des personnes handicapées et des femmes; révision du cadre juridique conformément à la nouvelle constitution; et la résolution des conflits électoraux.

Source : Tap.