L’AAAID finance un projet pour produire 4 millions de tonnes de semences de pomme de terre en Tunisie

L’Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) soutiendra des projets de développement agricole dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (centre de la Tunisie), dans le cadre du projet «Projet de plateforme centrale des marchés de production».

Ce projet, qui couvre 70 hectares pour un coût global de 116 millions de dinars (MDT), a été au cœur d’un entretien, mardi 5 septembre 2023, entre le ministre de l’Économie et de Planification, Samir Saïed, Mohamed Bin Obaid Al-Mazrouei, président de l’AAAID, qui contribuera au capital de la société gérant le projet, à hauteur de 22,3 MDT.

Les deux parties ont passé en revue, également, le projet conjoint «El Mabrouka», spécialisé dans la production de semences de pommes de terre. Premier du genre dans la région arabe, ce projet permettra la production d’environ 4 millions de tonnes de semences de pomme de terre 100% tunisiennes et les exporter vers les pays arabes.

L’entretien a été aussi l’occasion de revenir sur les activités et projets soutenus par l’AAAID, notamment le projet «Al Marji» à Jendouba, spécialisé dans l’élevage et le développement agricole, qui produit environ 12 millions de litres de lait par an.

Samir Saïed a salué le rôle joué par l’AAAID dans le développement de certains systèmes de production agricole, soulignant les opportunités disponibles pour mettre en place des projets de transformation à forte valeur ajoutée.

Il a réitéré la disposition de son département et des structures concernées à déployer les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés confrontées pour lancer les projets prévus dans de meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

De son côté, Al-Mazrouie a souligné l’importance du partenariat entre l’autorité et la Tunisie et la volonté de le développer davantage, compte tenu du grand potentiel et des opportunités qui existent, notamment dans la filière laitière, la production de fourrages et le développement de semences.

Source : Tap.