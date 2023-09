Réseau de trafic de drogue : Un homme et une femme arrêtés aux Jardins d’El-Menzah

La police a démantelé un réseau de trafic de drogue opérant à l’Ariana et a arrêté deux de ses membres aux Jardins d’El-Menzah, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué publié ce vendredi 8 septembre 2023, la DGSN précise que l’enquête a été menée par la Brigade des Stups et que les investigations menées ont permis d’identifier les membres dudit réseau.

Un homme et une femme ont ainsi été arrêtés dans une maison aux Jardins d’El-Menzah, où les agents ont saisi plus de 20.000 comprimés de stupéfiants, de faux billets de 20 dinars tunisiens, 2380 DT, des bijoux en or d’une valeur de 30.000 DT, ainsi que la voiture utilisée par les trafiquants.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des deux suspects ainsi que la poursuite de l’enquête, indique encore la DGSN.

Y. N.