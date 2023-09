Tunisie : Décès de l’artiste marionnettiste Lasaad Mehwachi

Le marionnettiste Lasaad Mehwachi est décédé, à l’aube de ce vendredi 8 septembre 2023, annonce le ministère des Affaires culturelles, en déplorant la perte d’un artiste remarquable

Le ministère a rappelé le parcours artistique entamé en 1986 de Lasaad Mehwachi, pionniers de l’art de la marionnette en Tunisie depuis 1986, citant parmi ses œuvres théâtrales pour enfants, « Cendrillon » et « Les Dinosaures », entre autres créations primées à l’échelle nationales et internationale.

Le Centre national des arts de la marionnette (CNAM) a également exprimé sa douleur suite à la perte de l’un des ses dirigeants, en s’exprimant en ces termes :

«Nous sommes très affectés d’annoncer le décès de notre collègue maître et ami Le marionnettiste Lassad Mehwechi s’est engagé sans relâche pour le théâtre de marionnettes en Tunisie et pour promouvoir les marionnettistes tunisiens et arabes au niveau international.

Marionnettiste, metteur en scène et acteur , il est un des piliers du Centre National d’arts de la Marionnette de et a beaucoup œuvré pour la reconnaissance du théâtre de marionnettes en tant que forme d’expression artistique

Nous adressons à sa famille, ses amis marionnettistes et artistes, son public de grands et petits enfants en Tunisie et partout dans le monde nos sincères condoléances. Puisse Dieu l ‘accueillir dans son éternel paradis»

