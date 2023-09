AstraZeneca équipe les hôpitaux tunisiens avec 7 salles de nébulisation et 50 nébuliseurs

Conformément à son engagement dans une approche centrée sur le patient, les laboratoires AstraZeneca contribuent à l’amélioration de la prise en charge des enfants atteints de l’asthme dans les hôpitaux en Tunisie, sachant que cette maladie chronique touche entre 3.5% et 4% des enfants dans notre pays.

Cette initiative d’AstraZeneca lancée en collaboration avec les hôpitaux publics tunisiens s’inscrit dans le cadre de son projet d’amélioration de la prise en charge de l’asthme pédiatrique. Une première mesure a été prise afin de faciliter l’accès au traitement pour les patients asthmatiques, le but étant d’améliorer la prise en charge de l’asthme chez l’enfant, en équipant de nombreux hôpitaux avec plus de 50 nébuliseurs.

Un pas important

Les salles de nébulisation constituent un espace isolé qui permet aux patients de bénéficier des services médicaux et de recevoir les traitements nécessaires. En outre, l’espace peut accueillir simultanément entre 7 et 10 patients.

Cette initiative a permis de mettre en place 5 salles de nébulisation, dans de s hôpitaux tunisiens, à l’instar de Yasminet à Ben Arous, avec 7 nébuliseurs, Farhat Hached à Sousse (6), Hédi Chaker à Sfax (6).

Les travaux des deux autres salles de nébulisation viennent de s’achever à l’hôpital de Djerba et à celui de Gabès, aujourd’hui totalement opérationnelles.

La santé de tous

AstraZeneca, toujours soucieuse de faciliter l’accès au soin pour tous, continue de miser sur le secteur de santé publique qui représente l’un des piliers fondamentaux du développement en Tunisie.

Cette initiative s’inscrit aussi dans la culture de responsabilité sociétale d’AstraZeneca, basée sur la recherche et le développement scientifique en faveur d’un accès au traitement.

«C’est la première mesure que nous avons voulu entreprendre en Tunisie. Nous tenons à ce cette action reflète de manière plus claire les valeurs d’AstraZeneca toujours guidées par la science en donnant la priorité aux patients. A travers ces salles de nébulisation, l’initiative renforce les soins d’urgence, en particulier dans des conditions telles que les cri ses d’asthme aiguës et d’autres maladies respiratoires aiguës», a déclaré Rami Scandar, président pour le Proche Orient et le Maghreb chez AstraZeneca.

Astrazeneca.com (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui s’intéresse à la découverte, au développement et à la commercialisation de médicaments en oncologie, maladies rares et biopharmaceutiques, y compris les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, respiratoires et immunologiques.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca opère dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients à travers le monde.

