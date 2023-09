Tunisie Telecom offre la gratuité des appels avec vos proches au Maroc

L’opérateur national Tunisie Telecom exprime sa profonde solidarité et sa grande compassion avec les victimes du tremblement de terre qui a secoué le Maroc voisin.

Et afin de faciliter le contact de nos concitoyens avec leurs proches et amis résidents au Maroc Tunisie Telecom offre quotidiennement la gratuité de 10 minutes de communication du Mobile prépayé au Fixe et Mobile au Maroc.

L’activation de cette offre se fera via le code *109# et ce à partir de demain dimanche 10 Septembre à midi .

L’offre se poursuivra 48 Heures pour prendre fin le 12 Septembre à midi.

Communiqué