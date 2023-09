Environnement : 1er Forum écologique nord-africain à Sfax

Le 1er Forum écologique nord-africain sur le thème : «La gestion durable des écosystèmes naturels pour une transition écologique : agir avant de souffrir !», se tiendra du 12 au 16 septembre 2023, à Sfax.

Organisé sous l’égide du ministère de l’Environnement et à l’initiative de l’Associazione Continuità delle Generazioni (ACG) et du Réseau Ronaced, ce forum vise à créer une plateforme où les acteurs des pays d’Afrique du Nord et de la Méditerranée peuvent interagir, échanger leurs expériences et discuter des questions liées à la transition écologique des écosystèmes naturels et aux pratiques de gouvernance efficaces.

L’événement réunira une foule d’experts, de chercheurs, de représentants d’organisations environnementales internationales et de militants de la société civile d’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Libye et de la Tunisie pour partager leurs expériences sur les questions environnementales et les méthodes et techniques les plus appropriées pour relever les défis écologiques liés au changement climatique.

«Une approche de développement axée sur le changement climatique est essentielle pour faire face aux catastrophes et assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles afin de protéger les écosystèmes et lutter contre la pollution, afin d’avancer vers une économie circulaire», a déclaré la présidente du Forum, Sana Taktak Keskes, dans une note à la presse.