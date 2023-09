Le musée du Bardo rouvrira ses portes jeudi

La polémique sur les raisons de la fermeture du musée du Bardo cessera-t-elle avec sa réouverture au public, jeudi 14 septembre 2023 ? On l’espère bien, même si la poursuite de la fermeture du musée de Carthage continue d’alimenter la polémique elle aussi.

Selon le communiqué du ministère des Affaires culturelles publié aujourd’hui, lundi 11 septembre, le musée sera ouvert tous les jours de 9H30 à 14H30, et l’on espère voir beaucoup des Tunisiens qui ont déploré sa fermeture le visiter après les travaux de restauration, d’autant que l’on annonce l’aménagement de nouvelles salles et l’exposition de tableaux de mosaïque et de statues en marbre récemment restaurées.

Rappelons que le musée, qui se situe dans la même enceinte que le bâtiment de l’Assemblée, avait été fermé le 25 juillet 2021, après la proclamation de l’état d’exception et la décision de gel des travaux du parlement. Ce qui a donné une dimension politique à la polémique entourant cette fermeture qui a duré plus de deux ans.

I. B.