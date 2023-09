Sadok Ben Mhenni, mon ami

Sadok Ben Mhenni, militant tunisien des droits de l’Homme, est décédé le 28 juillet 2023. Je suis Italien, Sadok Ben Mhenni est mon ami et je suis très attristé par son décès. (Ph. Sadok Ben Mhenni, Emna Ben Ghorbal et Rocco Martinello).

J’ai rencontré Sadok après avoir lu sur la mort de sa fille Lina dans les journaux italiens: j’ai acheté une photo qui avait été prise de sa fille Lina ici en Italie, je l’ai faite encadrer et je la lui ai envoyée, puis je suis allée en Tunisie pour le rencontrer en personne, lui et sa femme.

Sadok est une personne attachante pour son courage et son envie de se battre pour le bien. En le connaissant de près, j’ai remarqué sa capacité à être un véritable ami: je l’ai ressenti par exemple lorsqu’en juillet 2022 mon téléphone portable a été volé à Tunis et je suis retourné temporairement en Italie pour bloquer la carte SIM (carte téléphonique) et en obtenir une autre: Sadok n’arrivait plus à me contacter, alors il a trouvé le moyen de le faire par le biais du propriétaire de la maison que je louais à Tunis. C’est le signe d’une véritable amitié.

De plus, Sadok est le père de Lina, une fille courageuse et qui s’est battue pour la justice: elle a certainement appris à le faire auprès de son père Sadok et de sa mère Emna Ben Ghorbal (dite Mina). Ce sont des gens extraordinaires que j’ai eu la chance de connaître et d’apprécier.

Rocco Martinello – Boves (CN) – Italie