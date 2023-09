Abdellatif Mekki alerte sur l’état de santé de Mohamed Ben Salem

Abdellatif Mekki chef du parti «Amal wa enjaz» (Travail et réalisation) a annoncé, ce mardi 12 septembre 2023, que l’état de santé de l’ancien ministre de l’Agriculture Mohamed Ben Salem, en détention depuis mars dernier, s’est détérioré.

Abdellatif Mekki a fait cette annonce lors d’une conférence de presse organisée avec le comité de défense et la famille de Mohamed Ben Salem, en précisant que ce dernier souffre de diabète, d’hypertension et de problèmes cardiaques : «Ces maladies s’aggravent en cas de manque de mouvements, et de nourriture de mauvaise qualité», a déploré l’ancien ministre Ennahdha.

Il a également ajouté que l’arrestation de Mohamed Ben Salem s’inscrit dans le cadre de l’intimidation de l’opposition par le pouvoir en place, ajoutant que l’affaire dans laquelle le concerné est poursuivi «ne necessite pas sa mise en détention préventive qui arrive à six mois et qui plus est renouvelable», a-t-il lancé.

Y. N.