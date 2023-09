Hejer Charf sort son 4e long métrage documentaire

La réalisatrice, scénariste et productrice canadienne d’origine tunisienne Hejer Charf vient de terminer son dernier film ‘‘Années en parenthèses 2020-2022’’.

Ce film documentaire sort en salles en France le 25 octobre 2023. Une projection de presse est prévue le 21 septembre à la salle Elysées Lincoln à Paris.

2020 à 2022 ont été des années en parenthèses qui ont renforcé les inégalités, la colère et les soulèvements populaires. Confinée à Montréal, les projets de la réalisatrice ont été brutalement annulés. Le besoin de tourner l’a amenée à demander à cinquante amis, connaissances ou amis d’amis, artistes et intellectuels du Canada et d’ailleurs, de lui envoyer des images, des sons. Elle les a ensuite mêlés aux actualités internationales, à des extraits de films, d’œuvres littéraires et de poésie pour dresser un état des lieux de la survie de notre monde.

Résultat : un poème documentaire de 1h35, féministe, optimiste et engagé, ponctué de rappels de décès : celui de Bell Hooks, de Moustapha Safouan, de Nadia Lotfi, d’Etel Adnan, de David Graeber, d’Hélène Châtelain, de Sarah Maldoror, de Nawal El Saadawi, de Marie-Claire Blais, de Maradona, de Moufida Tlatli, de Lina Ben Mhenni et de Jean-Luc Godard.

‘‘Années en parenthèses 2020-2022’’ est le quatrième long métrage documentaire Hejer Charf, qui a également produit ‘‘Victoria’’, une fiction écrite, réalisée et interprétée par Anna Karina et produit les concerts d’Anna Karina et Philippe Katerine au Québec.

Hejer Charf publie régulièrement des articles portant sur l’art et la politique.