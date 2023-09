Interdits d’entrer en Tunisie, des députés européens parlent d’«une énorme erreur politique»

Un groupe de députés de la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, dirigé par l’Allemand Michael Gahler (photo), s’est vu interdire l’entrée en Tunisie mercredi soir 13 septembre 2023.

La délégation européenne, qui prévoyait une visite officielle de deux jours à Tunis, devant débuter aujourd’hui, a condamné la décision des autorités tunisiennes et a exigé une explication officielle. «Cette conduite est sans précédent depuis la révolution démocratique de 2011», ont écrit les députés dans un communiqué.

«Nous restons prêts et insistons sur le dialogue. Ce Parlement a toujours approuvé l’agenda de coopération, y compris le renforcement de la démocratie et le soutien financier, comme convenu dans l’accord UE-Tunisie», ajoutent-ils.

Les autorités tunisiennes n’ont donné aucune motivation pour cette décision, mais deux responsables du Parlement ont déclaré que le gouvernement aurait été offensé par une conférence de presse tenue par les députés européens en juillet critiquant ce qu’ils ont appelé recul démocratique, répression contre l’opposition nationale et violations des droits humains contre les Africains subsahariens.

Le refus d’admettre les députés européens alimentera probablement de nouvelles critiques à l’égard de l’accord migratoire de la Commission, qui offre un financement à la Tunisie en échange d’une aide pour bloquer les bateaux qui transportent un nombre croissant de migrants vers l’Europe. Mais les critiques de cet accord ont déjà noté que les arrivées de migrants tunisiens vers l’Italie ont grimpé en flèche depuis la signature de l’accord en juillet.

Le vice-président des Socialistes et Démocrates de centre-gauche, Pedro Marques, a qualifié de «scandaleuse» la décision de la Tunisie de refuser l’entrée au groupe et a exhorté von der Leyen à abandonner l’accord sur la migration. «Financer un régime autoritaire qui ne respecte pas les droits de l’homme et refuse le dialogue démocratique entre les institutions pour externaliser la gestion des migrations est une énorme erreur politique», a-t-il écrit dans une déclaration à Politico.

L’eurodéputée centriste néerlandaise Sophie in ‘t Veld a déclaré que la décision du gouvernement tunisien n’était «en aucun cas surprenante». «À quoi s’attendaient-ils ? L’accord échoue déjà, il n’a aucune base juridique appropriée et il coûte beaucoup d’argent aux contribuables», a-t-elle déclaré également à Politico.

Avant la visite prévue du groupe, la délégation a déclaré qu’elle avait demandé à rencontrer des responsables du gouvernement tunisien – mais l’ordre du jour officiel de mercredi ne faisait état que d’engagements avec la société civile, les ONG et les personnalités de l’opposition.

I. B.