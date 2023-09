Migration : Une femme et 3 enfants meurent dans un naufrage à Sfax

Nouveau drame de la migration : Quatre personnes, dont 3 enfants, sont mortes suite au naufrage d’une embarcation survenu dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 septembre 2023, au large de Sfax.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du tribunal de Sfax Faouzi Masmoudi dans une déclaration aux médias, en ajoutant que 21 autres personnes ont quant à elles été secourues par la garde maritime.

Faouzi Masmoudi a précisé que les victimes sont une femme et 3 enfants dont la nationalité n’a pas encore été déterminée, sachant qu’il s’agirait de Tunisiens selon les premiers éléments et il a également annoncé l’ouverture d’une enquête par le tribunal de Sfax afin de déterminer les responsabilités dans le naufrage de l’embarcation de fortune et d’identifier les organisateurs.

Notons que ce même jour, un bateau transportant 46 migrants s’est renversé tôt le matin au large de Lampedusa à l’arrivée des garde-côtes, rapporte la presse italienne.

Ces derniers ont pu être sauvés, sauf un bébé de cinq mois, qui a perdu la vie, affirment les médias locaux…

Y. N.