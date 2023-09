La présidence de la république a annoncé, ce jeudi 14 septembre 2023, la nomination de trois nouveaux membres à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), pour combler les postes vacants.

Il s’agit de Najla Abrougui, Aymen Boughattas et Belgacem Ayachi en remplacement à Sami Ben Slama, Maher Jedidi et Habib Rebai, et qui ont prêté serment lors d’une cérémonie organisée au palais de Carthage.

Y. N.