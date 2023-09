Météo-Tunisie : Des pluies prévues dans plusieurs régions à partir du 23 septembre

A partir du samedi 23 septembre 2023, des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues dans plusieurs régions de la Tunisie, notamment au nord et au centre, sachant qu’une baisse des températures est prévue à partir de mardi prochain .

C’est ce qu’a indiqué l’agence Tap, citant l’ingénieur météorologue à l’Institut national de la météorologie (INM), Iheb Khalfallah, qui a affirmé que ce temps pluvieux se poursuivra jusqu’au 25 septembre.

Une baisse relative des températures est également prévue, à partir du mardi 19 septembre, avec des températures comprises entre 19 et 25°C au nord et au centre et entre 27 et 30°C dans le sud du pays.

Des vents forts atteignant 60 km/h sur les régions côtières et prés des côtes est sont également attendus.

