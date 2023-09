Nouveau rassemblement du FSN pour «réclamer la libération des prisonniers politiques»

Le Front du salut national (FSN) a organisé, ce samedi 16 septembre 2023, un rassemblement devant le Théâtre municipal à l’Av. Bourguiba au centre-ville de Tunis, afin de «réclamer la libération des prisonniers politiques».

Les dirigeants et membres du FSN, accompagnés des familles des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat, ont organisé ce rassemblement hebdomadaire pour soutenir les détenus et exiger leur libération et afin d’appeler à mettre fin aux procès politiques injustes contre les opposants.

Les manifestants ont pointé du doigt la politique du président de la république en l’accusant «de s’en prendre à l’opposition dans le but de la de la faire taire et de mener à bien son programme allant contre à la démocratie, aux droits et aux libertés».

Ils ont également estimé que le pouvoir en place n’a aucun programme pour sortir le pays de la crise et que les actions menées ne font qu’approfondir la crise, ont-ils encore déploré.

Y. N.