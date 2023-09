Tunisie : l’ATVS lance une campagne contre le braconnage

L’Association tunisienne de la vie sauvage (ATVS) et la Direction générale des forêts au ministère de l’Agriculture lancent pour la période précédant le début de la saison de la chasse 2023/2024 un programme de communication sur la lutte contre le braconnage.

Ce programme conçu conjointement entre dans le cadre des actions pour la conservation de la faune sauvage. Il prévoit une campagne médiatique contre le braconnage qui a commencé le 11 septembre et s’achèvera le 17 du même mois, un webinaire sur le même thème le 28 septembre et la mise en place d’une plateforme numérique ainsi qu’une application mobile visant à collecter des informations et à suivre toutes les infractions commises contre la faune et la flore sauvages.

Page Facebook de l’ATVS.