Menaces contre les oiseaux migrateurs en Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche travaillera va élaborer un programme de travail pour faire face aux menaces qui pèsent sur les ressources naturelles, a déclaré le ministre Abdelmonem Belati, lors d’une rencontre avec le président de l’association AAO/BirdLife Tunisie, Hedi Aissa, samedi 26 août 2023.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, la réunion a porté sur la coopération et les programmes de travail conjoints entre les autorités tunisiennes et l’association spécialisée dans la protection des oiseaux, en vue de protéger les oiseaux migrateurs en Tunisie qui sont menacés d’extinction en raison de la chasse aveugle, des effets du changement climatique et de la rareté de l’eau, d’une part, et à préserver les organismes biologiques et la diversité écologique d’autre part.

AAO Birdlife Tunisie avait alerté sur la nécessité de protéger les oiseaux migrateurs et autres en Tunisie contre l’extinction due à la chasse aveugle ou à la pollution. Elle a souligné que la présence de nombreuses espèces d’oiseaux en Tunisie, comme les cigognes, avait diminué au cours de la dernière décennie.

L’association impute cela à l’existence de nombreuses violations, comme la chasse illégale d’espèces protégées et la complaisance dans l’application de la loi.

Le changement climatique et la hausse des températures ont également affecté la durée de séjour des oiseaux migrateurs en Tunisie, ces espèces ayant l’habitude de se rassembler en Tunisie à partir du mois de novembre pour passer l’hiver dans notre pays avant de rejoindre d’autres régions du globe au gré des saisons.

A l’issue de cette réunion, le ministre a eu une rencontre avec les membres de la Fédération nationale des associations de chasseurs présidée par Ahmed Chokri, en présence du directeur général des forêts. Les discussions ont porté sur la rareté du gibier en raison de l’aggravation du fléau du braconnage et des incendies de forêts dues à la sécheresse et au changement climatique. Ainsi que sur la nécessité de préserver la ressources.

Les chasseurs ont insisté de leur côté sur la nécessite de revoir les lois régissant cette activité qui sont devenues obsolètes et ont fait part de leur disposition à contribuer à l’effort national de reboisement et de préservation du couvert forestier.

I. B.