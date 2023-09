Le poème du dimanche : ‘‘L’homme ressemble au chemin qu’il emprunte’’ de Metin Cengiz

Né à Kars, Turquie, en 1953, Metin Cengiz vit à Istanbul. Il est poète, essayiste traducteur et éditeur. A publié de nombreux recueils traduits dans plusieurs langues.

Auteur de d’anthologies de poésie française en turc, fondateur des éditions Sürden et de la revue du même nom, l’œuvre de Metin est marquée par un engagement politique et social. Elle est, récompensée de différentes distinctions prestigieuses.

En français : Après la tempête et autres poèmes (L’Harmattan); Dix sept poètes turcs contemporains (L’Harmattan).

L’homme ressemble au chemin qu’il emprunte

ses yeux deviennent son journal de bord.

On y découvre quelle pluie est tombée

sur sa vie et aussi quelle neige.

Par exemple, à cause d’un rêve

si vous avez fait de la prison,

une trace comme la dentelle brodée par les ans

vous lasse l’âme d’un air timide

et vos jours de servitude comme des traces de fouet

vous brûlent le visage.

L’homme ressemble au chemin qu’il emprunte.

Si votre cœur émet des sons d’amour,

vous sentez l’amour de la tête aux pieds.

Traduit de turc par Ferda Fidan.