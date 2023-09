Bizerte accueille le 6e Forum mondial de la mer

Bizerte va accueillir le 6e Forum mondial de la mer, qui s’ouvre le 22 septembre 2023, sous le thème «L’océan et la Méditerranée à l’ère de l’ébullition».

Une édition qui fait suite à la canicule dramatique de l’été 2023, rappelant les propos du secrétaire général des Nations Unies qui a récemment tiré la sonnette d’alarme sur ce que l’on peut définir comme l’ère de l’ébullition climatique.

Une quarantaine d’experts du groupe de réflexion Océan 2050 se pencheront sur ce phénomène alarmant, appelant à une attention immédiate et à des actions concrètes.

Les travaux s’articuleront autour des thématiques et questions suivantes : L’Océan en 2050 tel que nous l’imaginons : quelles sont nos aspirations pour l’Océan en 2050 ? Comment pouvons-nous le préserver et le façonner pour les générations futures ? La mer Méditerranée est en ébullition : face aux défis environnementaux et climatiques, comment la Méditerranée va-t-elle évoluer dans les prochaines décennies ? Quelles mesures faut-il prendre pour le sauvegarder ? A l’issue de la cinquième édition du Forum, l’année dernière, le groupe d’experts internationaux et nationaux regroupés sous l’acronyme Océan 2050, premier groupe de réflexion potentiel sur les enjeux environnementaux de la mer, avait élaboré la «Déclaration de Bizerte» sur la protection des mers et des océans.