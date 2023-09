Tunisie : Djerba officiellement classée au patrimoine mondial de l’Unesco

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a approuvé aujourd’hui 18 septembre 2023, le dossier de Djerba, lors de la 45ème session tenue à Riyadh, en Arabie saoudite.

La ministre des Affaires culturelles, Hayet Ktat Guermezi a participé à cette session en compagnie d’une délégation tunisienne, sachant qu’une équipe d’experts tunisiens avait procédé à la préparation du rapport technique comprenant une liste de 31 sites et monuments, tous caractérisés par leur architecture et leur urbanisme exceptionnels.

Le ministère des Affaires culturelles s’est félicité de cette bonne nouvelle estimant qu’elle «rend justice aux efforts conjoints des autorités et de la société civile», ayant abouti à cette inscription, notant que le directeur régional de l’Unesco a précisé qu’elle concerne «sept zones de l’île et 24 monuments».

Avec ses ruines antiques, ses maisons traditionnelles, ses mosquées, ses églises et ses synagogues, l’île de Djerba reflète la diversité religieuse et sociale et représente, selon Éric Falt de l’Unesco Maghreb, «un témoignage exceptionnel d’un schéma de peuplement unique et d’une adaptation humaine remarquable, à travers les siècles, aux contraintes d’un environnement marqué par la rareté de l’eau et de nombreuses menaces venues de la mer».

Y. N.