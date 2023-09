Suicide d’une élève de 17 ans à Tunis : Précisions du ministère de la Femme

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a publié un communiqué ce mardi 19 septembre 2023 suite au suicide d’une élève de 17 ans à Tunis, «dans des circonstances suspectes».

Dans son communiqué, le ministère indique avoir été alerté par la délégation régionale de la protection de l’Enfance de Tunis sur le suicide d’une adolescente de 17 ans, et que le délégué s’est rendu avec les membres du Comité régional du suivi des cas de suicide au domicile des parents de l’élève.

A l’issue de cette visite il s’est avéré que la victime était «une brillante élève et qui ne souffrait d’aucun problème psychologique», lit-on dans le communiqué qui affirme toutefois qu’elle a vécu, le week-end dernier «un évènement humiliant».

Le ministère indique que l’adolescente a été agressée verbalement, insultée et giflée par la mère de sa camarade de classe alors qu’ils étaient dans un parc d’attractions à Tunis.

La délégation régionale de la protection de l’enfance s’est engagée à fournir une aide et une assistance psychologique aux frères de la victime âgés de 7, de 11 et de 14 ans et les élèves inscrits dans le même collège bénéficieront également d’un suivi, et ce, en coordination avec une commission relevant des ministères des Affaires sociales, de l’Éducation et de la Santé, ajoute encore la même source.

Y. N.