Le SNJT condamne «les ingérences répétées du président dans les médias publics»

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a fermement condamné «les ingérences répétées du président de la République Kaïs Saïed dans les médias publics», notamment dans la programmation de la télévision nationale ainsi que ses déclarations contre les journalistes et les professionnels du secteur des médias.

Le SNJT a estimé que le discours du président Kaïs Saïed, récemment prononcé devant le chef du gouvernement et des ministres, est «dangereux et s’inscrit dans un contexte de censure des médias, de violation du principe de pluralisme et de diversité et s’apparente à une incitation contre les journalistes et à un appel explicite au pouvoir exécutif à intervenir dans les médias».

«Cela reflète un état d’esprit qui refuse les opinions contraires et une volonté à employer les médias pour servir une seule orientation», déplore encore le Syndicat en rappelant que les médias publics sont appelés à jouer leur rôle premier d’établissement public au service de l’État et de la société et à exprimer les revendications et les préoccupations du peuple.

Le SNJT a de ce fait appelé le président à cesser de harceler les journalistes et de les mettre en danger à travers des discours haineux et à «plutôt ouvrir les portes du dialogue pour garantir le droit du peuple tunisien à une presse libre et pluraliste».

Y. N.