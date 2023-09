Les lettres tunisiennes à l’honneur du 29e Maghreb des Livres à Paris

L’association Coup de soleil, en partenariat avec la Ville de Paris, présente le 29e Maghreb des Livres les 28 et 29 octobre 2023 dans les salons de l’Hôtel de ville de Paris. Les lettres tunisiennes y seront à l’honneur.

Les écrivains, critiques, lecteurs et bibliophiles pourront y retrouver des milliers d’ouvrages (romans, essais, BD, beaux livres, édités en France ou au Maghreb) vendus par les libraires partenaires autour de la grande librairie centrale tenue par l’Arbre à lettres, de la librairie jeunesse tenue par l’Attrape-cœurs et de la librairie «langue arabe» de l’Institut du monde arabe. Les auteurs y dédicaceront leurs ouvrages et une centaine d’auteur(e)s ont déjà confirmé leur présence, dont les Tunisien(ne)s : Tahar Bekri, Mounira Chatti, Béchir Garbouj, Abir Gasmi, Aymen Gharbi, Zine Elabidine Hamda Cherif, Mouha Harmel (Prix Comar du roman tunisien 2023), Nadia Hathroubi-Safaf, Habib Kazdaghli, Saber Mansouri, Hatem Nafti, Hamadi Redissi, Meryem Sellami (Prix spécial du jury Comar 2023) et Faouzia Zouari.

Au programme une trentaine d’entretiens avec des auteurs, menés par des journalistes littéraires, une quinzaine de débats autour des thèmes les plus divers concernant la France, le Maghreb, la Méditerranée, les savoirs, la culture et le vivre ensemble, des tables rondes («A quand le Grand Maghreb ?», «Les Chibani, ces oubliés du récit national»; «30 ans après : les Accords d’Oslo»; «Le rap, une littérature périphérique ?») et des hommages rendus à deux personnalités «hors norme»: Gisèle Halimi, avocate, militante féministe et politique originaire de Tunisie, décédée en juillet 2020, et André Miquel, historien et arabisant, décédé en décembre 2022.

Au programme aussi deux rencontres sur «Bourdieu et l’Algérie» et «Les 40 ans de la Marche pour l’égalité et contre le racisme», des cartes blanches offertes à des auteurs et des espaces dédiés aux revues, aux expositions d’arts plastiques, ainsi que le café maure, incontournable oasis de convivialité, où les visiteurs pourrait, l’espace d’un instant, abandonner les nourritures spirituelles pour les nourritures terrestres.