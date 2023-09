Mandat de dépôt contre Mondher Ounissi : Ennahdha dénonce et accuse

Le parti islamiste Ennahdha a dénoncé, ce jeudi 21 septembre 2023, la mise en détention de son président par un intérim Mondher Ounissi.

Le bureau exécutif a condamné la décision du juge d’instruction au Pôle judiciaire antiterroriste qui a émis hier, un mandat de dépôt contre Mondher Ounissi : «Cette décision a été prise sans avoir auditionné l’accusé, ce qui confirme le caractère politique de l’affaire et la volonté du pouvoir de cibler les opposants ».

Ennahdha a de ce fait accusé le pouvoir en place de vouloir «restreindre l’expression politique de l’opposition et de porter atteinte aux droits et aux libertés, tout en appelant à la libération de Mondher Ounissi et de tous ses dirigeants».

Y. N.