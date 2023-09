Ons Jabeur est-t-elle entrée dans un cycle d’échec ?

La Tunisienne Ons Jabeur (7e WTA) a perdu la rencontre des huitièmes de finale du tournoi de Guadalajara, au Mexique, face à l’Italienne Martina Trevisan (54e WTA) à l’aube de ce jeudi 21 septembre 2021.

La rencontre, qui a duré plus de 3 heures, a été perdue par deux sets à un (7-6; 5-7; 3-6).

Après cette énième défaite dès les premiers tours des tournois internationaux, la championne tunisienne semble être entrée de plain pied dans le cercle vicieux de l’échec. Elle ne semble plus avoir les ressources physiques, mentales et techniques pour battre non pas les meilleures joueuses du monde, auxquelles elle est censée se mesurer, mais aux joueuses de second rang, classées au-delà du 50e rang mondial.

Il semble aussi qu’elle est dispersée et n’a plus la concentration nécessaire lors des rencontres où elle trouve une opposition tant soit peu sérieuse.

Il reste à s’interroger sur les causes de cette baisse de régime: recul des moyens physiques de la joueuse, manque de concentration mentale ou faiblesse de son encadrement technique qui ne le lui apporte plus rien?

Seule la joueuse est en mesure de répondre à ces questions et de prendre les mesures qui s’imposent à la veille d’une nouvelle saison qui pourrait être la dernière pour elle. Et à 29 ans, ce serait un gâchis. Car Ons est loin d’être au chapitre de la retraite, même si l’âge et la lassitude mentale, au terme d’une carrière professionnelle démarrée à 17 ans, commencent à se faire ressentir.

I. B.