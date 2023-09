Vague de soutien au caricaturiste Tawfiq Omrane après son arrestation

Le caricaturiste Tawfiq Omrane a été arrêté; dans l’après-midi de ce jeudi 21 septembre 2023, annonce Mahdi Jlassi président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Plusieurs journalistes, artistes et activistes de la société civile ont dénoncé cette arrestation en déplorant une atteinte à la liberté d’expression, d’autant que l’activiste Ayoub Amara, a affirmé que Tawfiq Omrane est interrogé à propos de ses caricatures critiquant le pouvoir en place et en particulier le président de la république Kaïs Saïed.

La même source précise que le caricaturiste a été conduit, cet après-midi, au siège du district de sûreté nationale de Mégrine et que son téléphone portable a été saisi, tout en affirmant que famille a été empêché de le rencontrer ou même de lui donner quelque chose à manger.

«Y a-t-il plus d’absurdité et d’oppression que cela ?! Les caricatures sont désormais sujets aux poursuites et aux arrestations !», a commenté Mahdi Jlassi, et d’ajouter : «Libérez Tawfiq Omrane et arrêtez cette mascarade ! Honte à vous…».

Y. N.