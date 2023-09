La PME au cœur de la coopération Europe-Tunisie-Afrique

Dans le cadre de son programme Insadder, instrument européen d’aide à l’export, financé par l’Union européenne et mis en œuvre au profit des PMEs tunisiennes, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a organisé une table-ronde sous le thème «La PME, principal acteur pour la triangulation UE-Tunisie-Afrique».

Cette table-ronde tenue le 21 septembre 2023 à Tunis, en marge du forum international Fita 2023 organisé par le Tunisia-Africa Business Council (TABC), a marquée par la présence de Marcus Cornaro, ambassadeur de l’UE en Tunisie, et Richard Jones, directeur régional PME F&D Semed.

Cet événement a permis d’explorer les opportunités et les défis liés à la coopération économique tripartite entre l’UE, la Tunisie et l’Afrique dans un contexte géopolitique en constante évolution.

Les discussions se sont articulées autour de plusieurs thématiques cruciales, notamment les possibilités d’approfondir les liens commerciaux et d’encourager les investissements entre l’UE, la Tunisie et l’Afrique, mais aussi la stratégie mise en place et les initiatives menées par les acteurs impliqués notamment l’UE et la Berd afin de stimuler la croissance économique et le développement durable.

M. Cornaro a déclaré que l’UE n’épargne aucun effort pour promouvoir les relations commerciales entre les deux continents – européen et africain. La Tunisie, «tête de pont entre Europe et Afrique», de par sa position géographique, ses accords de libre-échange, et ses atouts compétitifs dans différents domaines d’activités, est une plateforme idéale pour accroître les liens économiques entre les nos deux continents – et la PME est le cœur battant de cette coopération.

M. Jones a affirmé, de son côté, l’engagement de la Berd à œuvrer à la promotion des relations commerciales tripartites et soutenir les initiatives qui favorisent cette dynamique à travers un appui technique et financier innovant.

La table-ronde a également été marquée par des témoignages de représentants du secteur privé tunisien qui ont bénéficié du programme Insadder. Cet accompagnement technique et financier a eu un impact considérable sur la croissance de leurs exportations ainsi que sur leurs chiffres d’affaires.

Lancé en juin 2021, ce programme a été un véritable catalyseur de croissance économique à travers son assistance technique innovante et son appui financier compétitif aux PMEs qui aspirent à pénétrer les marchés étrangers et accroître le volume de leurs exportations.

Il est à rappeler qu’un budget de 7,25 millions d’euros a été alloué par l’UR au programme Insadder sur une durée de 5 années et que plus d’une centaine d’entreprises en ont bénéficié depuis 2021.

Communiqué.