Le prix de l’huile d’olive flambe sur le marché mondial

L’impact du climat sur la production d’olive se fait fortement sentir en Espagne et en Italie, les deux plus gros producteurs et exportateurs d’huile d’olive, produit prisé dont le cours flambe actuellement sur le marché mondial, avec une envolée de 75% des prix de gros.

Le seuil record de 9 euros le kg a été dépassé à la fin août, malgré un contexte d’échanges réduits, rapporte-t-on. Cette hausse est due à la baisse de la production en 2022 de 60% en Espagne et de 30% en Italie. Et cette forte réduction de la production, qui a entraîné une diminution de la disponibilité, est à l’origine de la flambée des tarifs. En particulier, les prix de gros de l’huile d’olive ont enregistré une hausse de +33% entre mai et août 2023.

Les premières informations sur la production de 2023, avec des volumes en augmentation mais pas suffisants pour une reconstitution complète des stocks, ajoutent de la tension au marché. Le climat des mois de mai et juin, entre périodes de pluie et de fortes chaleurs, a affecté la production qui devrait être d’environ 270 000 tonnes d’huile d’olive extra vierge en Italie contre 241 l’année dernière.

La production chute également en Espagne en dessous d’un million de tonnes en raison de la sécheresse, ainsi qu’en Tunisie et en Turquie. Tout cela affectera le prix final. Selon le président de l’Unaprol, le Consortium oléicole italien, David Granieri, «il sera impossible de trouver dans les supermarchés des mélanges d’huiles communautaires et non-européennes à un prix inférieur au coût qui, pendant des années, ont entraîné vers le bas même les huiles de qualité de notre pays. Les consommateurs entre un produit sans certitude de d’origine et une extra vierge 100% italienne ne verront plus la différence de prix qui existait auparavant.»

I. B.