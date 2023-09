Beït Al-Hikma : la littérature tunisienne et les impasses de l’histoire

Le Groupe d’étude et de réflexion sur la littérature tunisienne de langue française relevant de l’Académie Beït Al-Hikma organise sa deuxième journée d’étude sur le thème : «Littérature, imagination, Histoire dans la littérature tunisienne de langue française».

La journée d’étude aura lieu mardi 26 septembre 2023 à partir de 9 heures, au palais de l’Académie à Carthage. Les participants tenteront de répondre à la question suivante : «Les littératures nationales peuvent-elles aider à penser les impasses de l’histoire ?»

Le premier intitulé, qui figure sur l’invitation, est celui-là même qui a servi à la 1ère journée, le 22 octobre 2022, à laquelle certains auteurs et chercheurs ont pris part.

En fait, cet intitulé ne représente pas un thème ou un champ de recherche à traiter dans une rencontre ponctuelle, mais une plateforme de réflexion autour de laquelle le Groupe essaye de réunir les chercheurs et les auteurs, pour mieux voir de quelle manière la littérature en général, et la littérature tunisienne d’expression française en particulier en particulier, contribuent à «imaginer» un temps, un discours et une histoire alternatifs, par-delà la crise et les contradictions du présent.

«Ecrire, notamment produire de la fiction ou de la poésie, c’est opposer à l’injonction de mort que l’histoire et le présent nous infligent en temps de crise, le pari constant et récurrent de l’art et de la littérature sur la vie et sur la beauté », lit-on dans l’introduction de la journée, à laquelle prendront part de nombreux écrivains et chercheurs, dont Abdelaziz Kacem, Samir Marzouki, Ahmed Madfoudh, Abdeljeli Karoui, Mokhtar Sahnoun, Salah Gharbi, Kamel Gaha, Issam Maachaoui, Ferdaous Baouaine.

I. B.