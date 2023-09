Comment la France va-t-elle aider la Tunisie à faire face aux migrants irréguliers ?

Emmanuel Macron veut envoyer des experts et du matériel français à la Tunisie pour l’aider à démanteler les réseaux de trafiquants d’êtres humains et de passeurs de migrants irréguliers vers l’Europe à partir de Sfax. (Emmanuel macron et Kaïs Saïed en novembre 2022 au Sommet de la Francophonie à Djerba).

«Nous ne pouvons pas laisser les Italiens seuls», a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une interview télévisée hier soir, dimanche 24 septembre 2023, en parlant de la crise migratoire en Méditerranée centrale. Il a ajouté que «la plupart des migrants» débarqués dans l’île de Lampedusa en Italie «viennent d’Afrique subsaharienne, de pays auxquels nous apportons une aide au développement.»

«Il faut leur dire : Nous vous aidons, mais vous devez nous aider à démanteler les organisations» des passeurs, a lancé le président français.

Macron a poursuivi en expliquant son intention de faire face aux vagues de migrants et de se diriger vers les pays de transit : «Plusieurs milliers de migrants arrivent à Lampedusa et ils partent tous du port de Sax, en Tunisie.Je veux proposer un accord à la Tunisie, mettre plus de moyens dans un pays de transit, proposer des partenariats». «Je veux exporter des experts et du matériel» vers la Tunisie et l’Algérie pour «démanteler ces organisations», a-t-il ajouté.

«Le pape a raison d’appeler au soulèvement contre l’indifférence», a déclaré le président français au début de son entretien, ajoutant : «Nous, Français, faisons notre part (…) Nous avons un modèle social généreux, mais nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde».

La Tunisie non plus, serions-nous tentés de rétorquer au président français, surtout que l’Union européenne (UE) cherche à empêcher le maximum de migrants de rejoindre ses côtes et de les confiner sur le territoire tunisien.

I. B.